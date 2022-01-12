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【ET開市直擊】恒指挑戰24000點？ 中海油883派特別息勢炒上（附time code）

股市 08:55 2022/01/12

分享：

港股夜期造好，恒指今早很大機會能一舉升穿24000點。哪些股份值得留意？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解「醜股大翻身」。同時分析市場焦點股中海油 （00883） 宣派特別息之後的買賣策略！

Time code
00：00 - 市場焦點速覽　恒指挑戰二萬四在望
00：53 - 美股上日先跌後升　蘋果股價造好
01：56 - 亞股早段市況速報
02：16 - 鮑威爾稱不再需要高度寬鬆政策　美股策略怎部署
06：25 - 港股上日市況速報
07：40 - 港股能否企穩二萬四？
09：53 - 中海油 （00883） 裂口高開　速看追揸沽策略
14：38 - 周大福 （01929） 公布營運數據後股價爆上逾半成　股價前景點睇
16：08 - 本地零售餐飲股能否受惠第五輪防疫抗疫基金－談譚仔 （02217） 、敍福樓 （01978） 、大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 、太興 （06811） 、莎莎 （00178） 、領展 （00823）
19：05 - 資金追貨種類有變　新能源股已炒完－談中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916） 、金風科技 （02208） 、大唐新能源 （01798） 、保利協鑫 （03800）
21：44 - ET個股推介：碧桂園服務 （06098）
23：00 - 港股開市前市況速報
24：37 - ET個股推介：碧桂園服務 （06098）
25：29 - 觀眾問股：吉利 （00175） 23元有貨可以返家鄉？
27：07 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 、小鵬汽車 （09868） 甚麼價位可買入？
28：16 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 現水平可儲貨？年底可上200元？
29：24 - 觀眾問股：中海油 （00883） 開市前可追入？今日可見12元？
29：59 - 港股開市前市況速報
30：31 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 短綫空間再上機會有多少？49.4元有少量貨現水平可加注？可見60元？
32：31 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 130元有貨今年走勢點睇？
33：51 - 股票止蝕策略分析　何時止蝕已沒意思？
35：33 - 觀眾問股：快手 （01024） 79.6元有貨上望多少？
36：17 - 騰訊持有股份繼續弱　快手 （01024） 仍高危？
36：52 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） vs  阿里巴巴 （09988） vs 阿里健康 （00241） 點揀？
37：28 - 阿里巴巴今年有望造好？甚麼價位可入？
38：56 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 、完美醫療 （01830） 、富臨 （01443） 、利寶閣 （01869） 點睇？可受惠防疫概念？
40：13 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 23.1元買入上望多少？
40：59 - 觀眾問股：中交建 （01800） 未有貨甚麼價位可入？
43：46 - 觀眾問股：京東 （09618） 升8%現價可追入？
44：57 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 未有貨可買入？甚麼價位入？
45：54 - 觀眾問股：日清食品 （01475） 未有貨可考慮？甚麼價位入？上望多少？
47：44 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 要忍手暫不宜買入？
49：03- 觀眾問股：Rivian（RIVN.US）150美元高追小注可以等反彈？可換碼Tesla（TSLA.US）？
51：49 - 觀眾問股：波音（BA.US）點睇？
52：24 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）275美元有貨上望多少可食糊？
53：59 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 走勢點睇？甚麼價位可買入？上望目標多少？
54：58 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 值得買入？
55：50 - 內地經濟數據速報：12月CPI、PPI低於市場預期
59：27 - 恒指早段市況速覽
58：35 - 財經日誌提提你

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欄名 : ET開市直擊

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