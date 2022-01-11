【新東方股價】段永平撑俞敏洪是條漢子　不會就此倒下　勁賭新東方1600萬期權

▲ 【新東方】段永平撑俞敏洪是條漢子 不會就此倒下 勁賭新東方1600萬期權

新東方 （09901） 創辦人俞敏洪近期屢發哀嗚，有「中國巴菲特」之稱的Oppo 、Vivo和步步高創辦人段永平在去年底再賣出新東方美股的認沽期權，他今天表示，他賣點新東方的put其實很像風投，就是賭虛歲60的俞敏洪不會就此倒下，至於他最後能幹成什麼是不知道的，總覺得俞敏洪是條漢子，象徵性支持一下。

俞敏洪指出， 曾經有人建議我一次性把新東方關掉，但那是不可能的事情，從情感上不能接受，現實中也不具備可行性。他能夠做的，就是帶領新東方團隊，為新東方的未來尋找發展的道路。 人生其實也是一樣的，從你出生那一天開始，你就沒有別的選擇，注定了不管多麼艱難都要生存下去，而且要盡量想辦法生存得更好。 風吹雨打、朝暉夕陰，不管是濁浪排空，還是一碧萬頃，都是你要經歷的人生。 古今多少事，都付談笑中。 你只有經歷了，才有資格談笑，才有資格滄海一聲笑。

根據段永平交易資料，在12月31日，以行使價2美元，賣出新東方美股認沽期權9999張，到期日為2023年1月20日，期權金0.6美元。據紐交所資料，該到期日的未平倉合約為38,755張。

當日新東方股價2.1美元，新東方美股於1月10日收報1.77美元，期內累跌15.7%。

簡單來說，當到達2023年1月20日，若新東方股價低於2美元，交易對手行使期權，段永平便需以2美元接收99.99萬股，最多蝕200萬美元（約1560萬港元）。不過，若新東方股價高於2美元，段永平便可賺0.6美元的期權金，約59.99萬美元（約468萬港元）。

段永平指，1.4的投入有0.6的回報潛力，超過40%。

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