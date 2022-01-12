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【ESG講呢啲】綠色巴士見過未？九巴節能巴士率先睇

Hot Talk 13:30 2022/01/12

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九巴或許你每日都會乘搭，綠色的九巴你又見過未？今集《ESG講呢啲》帶大家來到九巴車廠，看看減碳節能的「綠色巴士」。首批綠色的電動巴士將於今年內投入服務，已安裝太陽能板的綠色巴士則於去年已「落地」，九巴助理總監（傳訊）林子豪指，九巴最終目標是可達至零碳排。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3153414

***
逢星期三下午1時30分，《ESG 講呢啲 》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。
***

目標2050年全綫換新能源巴士

九巴早於2015年，已經推出全港首架電動巴士。2020年，九巴再向內地廠商比亞迪購置一批單層電動巴士，去年亦再向英國廠商訂購逾50部雙層電動巴士，連帶政府早前分批資助的單層巴士，逾80架電動巴士將會於今年內正式投入服務。

「逐步希望於2025年時，可以有500架巴士是新能源巴士，現時車隊有逾4000架車，的車隊，500架即相當於我們八分之一的車隊。」林子豪指，「我們知道特區政府都訂了目標，就是2050年前達到碳中和，我們最終希望屆時整個車隊都是採用新能源巴士。」

雖然電動巴士成本可以達到400萬元，約為柴油巴士的一倍，不過維修成本亦相對減省，較柴油車低達三分之二。林子豪坦指：「賺就未必賺到，儘管每一架巴士的成本都會上升，但在環保上，這件事為了社會及市民的健康而言，其實都是值得做。」 

逾千架太陽能巴士、巴士站零碳產電

九巴亦善用巴士車頂、巴士站上蓋安裝太陽能板，除了原有的59架太陽能巴士，九巴去年已於逾1,000架巴士的車頂安裝太陽能板，同年已經投入服務。

太陽能板可以將車廂溫度降低攝氏8-10度，直接供電給車廂的冷氣系統，亦可以節省巴士5-8%耗油量，每年每部巴士可減少約6噸碳排放。

巴士站方面，現時超過1,000個巴士分站，以及過百個巴士總站的上蓋亦已經完成安裝太陽能板，可以用於巴士站的照明系統及滅蚊器。

產生2,300個本地家庭一年用電量

九巴安裝逾22,000塊太陽能板，預計每年可產生超過1,000萬度電，相等於近2,300個本地家庭一年的用電量，為本港減少大約5,400噸碳排放量。

「22,000塊是一個中途目標，未來我們一定會有更多。」林子豪指。他續指，希望在未來1、2年，九巴所有可以安裝太陽能板的地方全部都完成安裝，如部分現正安裝的一些車站公廁或化廁，九巴車廠，以及首階段因成本效益而未完成安裝的一些車站，亦會於第二階段完成安裝。「我們會積極物色更多可安裝太陽能板的角落。」林指。

簽5億綠色貸款目標零碳排

九巴去年8月亦與中銀香港簽訂了涉及5億元的5年期綠色貸款，部分將用於購置更多電動巴士及太陽能板。林指，九巴將採用部分貸款，積極更換新能源巴士，購置及安裝，「九巴最終目標是希望可以達到零碳排。」他指。

*重溫上集 - EP.10 企業ESG做成點？ESG專家陳凱速評 【文章按此】

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