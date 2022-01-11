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【備戰6G時代】城大國家重點實驗室　擬研發透明芯片

科技 19:43 2022/01/11

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城大太赫茲及毫米波國家重點實驗室正研發全透明芯片，望可應用於6G通訊科技之中。（殷凱怡攝）

在5G網絡應用還未普及化之際，世界各國早已爭先發布有關6G技術的研究計劃。香港城市大學工學院今（11日）在「鵬程優才工程學庫」活動中，展示了太赫茲及毫米波國家重點實驗室在6G網絡技術上的最新發展，更指在研究6G技術上，已取得相當不錯的成效。

【汽車技術】韓企研發無空氣輪胎　創新技術免漏氣及爆胎風險

香港城市大學電機工程學系講座教授兼太赫茲及毫米波國家重點實驗室主任陳志豪教授指，該實驗室近年主力研究5G及6G天線、應用於6G技術的芯片等，加上對太赫茲芯片已有多年研究經驗，利用團隊在技術上及經驗上的優勢，正研製全透明芯片，日後或可用於6G通訊之中。

但陳教授坦言，6G技術只屬發展初期，亦未能真正應用，研發過程仍需逐步摸索。對於6G技術普及時間，他指，在通訊方面及成像技術發展上，或能搶先一步，早於科研界所推算的2030年推出，惟其他應用範疇仍需等待至2030年才可望普及。

【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕　打印技術突破

【芯片荒】Canon受害　逾50款列印機型缺芯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

記者：殷凱怡

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