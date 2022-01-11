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【有相睇】睇準樓價跌勢大膽還價入市　綠楊新邨雅裝戶累減7%沽

股樓投資 19:33 2022/01/11

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新一波疫情為樓市帶來的影響立桿見影，近期睇樓量下降，亦多見業主減價求售。惟過去兩年來，大部分人已習慣疫下市場模式，有買家相信樓市下跌只屬短期趨勢，加緊把握機會還價入市。中原地產荃灣綠楊分行經理麥耀倫指，最近大市氣氛較觀望，不少業主增加議價空間，不乏用家伺機出動覓筍盤，荃灣區睇樓量有輕微回升跡象。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

麥耀倫表示，綠楊新邨S座低層3室成交，實用面積451平方呎，兩房間隔，去年11月放盤價為750萬元，期間多次降價，最終以695萬元沽出，折合實用呎價15,410元，減幅約7%。他續指，上址裝修雅致，同類質素放盤較少有。買家為同區上車客，睇樓已一段時間，見近期樓價回落，即積極睇樓覓盤，亦大膽還價，終如願購入上述心水戶，計劃自用。

據悉，原業主於2011年1月以265萬元購入單位，持貨11年轉售，賬面獲利430萬元，升值1.6倍。代理補充，綠楊新邨本月暫錄2宗成交。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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撰文 : 謝昕蕎

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