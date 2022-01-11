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【美國加息】摩通CEO稱美國迎幾十年最好經濟增長　料聯儲局今年或加息超過4次

股樓投資 20:04 2022/01/11

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摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國的經濟增長正迎來幾十年來最好水平，又預計聯儲局（Fed）今年最少加息4次。

戴蒙表示，今年將迎來有史以來最好的經濟增長，並預計明年的增長也會很好。他的信心是源於美國消費者強勁的資產負債表。摩根大通是美國資產規模最大的銀行，與該國一半的家庭都有關聯。他指出消費者的資產負債表從未像現在這般好，消費者的支出比新冠疫情前高出25%，而且償債比率也比50年有記錄以來還要好。

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戴蒙認為，即使聯儲局加息幅度可能超出投資者的預期，但經濟仍會迎來增長。早前高盛經濟學家預測今年聯儲局將加息四次。但戴蒙認為加息或多於市場預期，因通脹可能比聯儲局想像中還要差，更指如果聯儲局只是加息4次，他會感到驚訝。

不過戴蒙亦指出，雖然經濟基礎看起來強勁，但隨著聯儲局收緊政策，股市投資者可能會經歷動蕩的一年，預期今年市場將出現很大波動。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

通脹 美國 美國聯儲局 加息 經濟 戴蒙

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