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【內房危機】富力僅以1億美元回購部份美元債　低於預期　剩餘本金展期6個月

股市 19:15 2022/01/11

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富力僅以1億美元回購部份美元債　低於預期　剩餘本金展期6個月

富力地產 （02777） 此前尋求債券展期，並向債券持有人提供「A、B、C餐」三項方案。富力公布，將以約1億美元回購部份美元債。這低於公司此前預計的3億美元。

富力逾7成債權人願「八三折」回購票據惟仍恐未如願，看【下一頁】

是次涉及要約購回的美元票據到期日為1月13日，未到期餘額為7.25億美元，票面利率5.75厘。據公告指，選擇「方案A」持有者，公司決定接受本金總額9638.5萬美元，對應將支付金額為7999.955萬美元；選擇「方案B」的持有者，將支付金額為1998.4萬美元。

不包括利息，上述合計支付金額約1億美元，以贖回7.25億美元到期債券的1.164億美元，預計將於12日完成支付，而剩餘的6.086億美元本金將會展期6個月。

根據富力的三項方案，方案A是向持有人以比面值低17%的價格回購部分票據；方案B則是以原價購回，但只可向每名投資者贖回最多50%票據；至於方案C則是以新債換舊債，換回經修改的票據。

最終，接納方案A的持有人持有債券本金額約5.19億美元，佔未償還票據本金總額約71.69%，選擇方案B則持有債券本金額1.75億美元，佔約24.2%。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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【內房危機】富力7.25億美元票據下月中到期　擬延期還款6個月、避免債務違約

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港股 債券 地產 富力地產（02777）

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