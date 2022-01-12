英「脫歐教父」撐祖高域 梅利靚抽「講一套做一套」

塞爾維亞裔網球男單一哥祖高域入境澳洲時被取消簽證，澳洲法院周一（10日）推翻政府的決定。前英國脫歐黨魁法拉奇表態支持祖高域，又批評澳洲驅逐祖高域做法不恰當。但英國網球名將梅利則反駁法拉奇，諷刺對方從政多年來都大力提倡驅逐東歐移民。

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法拉奇（Nigel Farage）過往長期讚賞澳洲嚴格的移民政策，同時主張收緊邊境管制。但他今次卻高調撐祖高域（Novak Djokovic），甚至不惜飛往塞爾維亞聲援其家屬。

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他周一（10日）於社交媒體Twitter發文，形容祖高域勝訴是取得重大勝利。他表示自己堅信自由，祖高域是否接種疫苗應屬個人決定。

他在文中質疑澳洲究竟是講求法治，抑或是容許政府任意行使權力的國家。

法拉奇狠批澳洲當局對法拉奇動用了極其惡劣的手段，甚至表示：

如果要推翻今朝嘅裁決，咁澳洲同香蕉共和國有乜分別？ （If that judgment this morning is overruled, what’s the difference between Australia and a banana republic?）

（編按：香蕉共和國泛指貪污腐敗或有強大外國勢力介入的國家，政治不穩定又不民主，常有寡頭政治。）

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法拉奇早前更在Twitter上載一段短片，顯示他飛往塞爾維亞後拜訪祖高域的弟弟。

而梅利隨即在Twitter反駁法拉奇：

麻煩你紀錄低你同佢哋講，你大部分從政生涯都主張驅逐東歐人呢個尷尬時刻。 （Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.）

而法拉奇也不肯輸蝕，指梅利不了解政治或脫歐運動之餘，更充滿了偏見。法拉奇更奉勸對方出少句聲專心打波，以及做人要寬容啲可以笑多啲。梅利則用一個有魚上鈎的表情符號回應。

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責任編輯：鄭錦玲