英「脫歐教父」撐祖高域 梅利靚抽「講一套做一套」

塞爾維亞裔網球男單一哥祖高域入境澳洲時被取消簽證,澳洲法院周一(10日)推翻政府的決定。前英國脫歐黨魁法拉奇表態支持祖高域,又批評澳洲驅逐祖高域做法不恰當。但英國網球名將梅利則反駁法拉奇,諷刺對方從政多年來都大力提倡驅逐東歐移民。

澳洲邊防局查祖高域簽證 或涉虛報行蹤 【下一頁】

法拉奇(Nigel Farage)過往長期讚賞澳洲嚴格的移民政策,同時主張收緊邊境管制。但他今次卻高調撐祖高域(Novak Djokovic),甚至不惜飛往塞爾維亞聲援其家屬。

他周一(10日)於社交媒體Twitter發文,形容祖高域勝訴是取得重大勝利。他表示自己堅信自由,祖高域是否接種疫苗應屬個人決定。

他在文中質疑澳洲究竟是講求法治,抑或是容許政府任意行使權力的國家。

法拉奇狠批澳洲當局對法拉奇動用了極其惡劣的手段,甚至表示:

(If that judgment this morning is overruled, what’s the difference between Australia and a banana republic?)

(編按:香蕉共和國泛指貪污腐敗或有強大外國勢力介入的國家,政治不穩定又不民主,常有寡頭政治。)

祖高域重返墨爾本球場訓練 家人拒答染疫無隔離 【下一頁】

法拉奇早前更在Twitter上載一段短片,顯示他飛往塞爾維亞後拜訪祖高域的弟弟。

而梅利隨即在Twitter反駁法拉奇:

麻煩你紀錄低你同佢哋講,你大部分從政生涯都主張驅逐東歐人呢個尷尬時刻。

(Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.)