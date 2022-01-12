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英「脫歐教父」撐祖高域 梅利靚抽「講一套做一套」

環球社會熱點 08:35 2022/01/12

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塞爾維亞裔網球男單一哥祖高域入境澳洲時被取消簽證，澳洲法院周一（10日）推翻政府的決定。前英國脫歐黨魁法拉奇表態支持祖高域，又批評澳洲驅逐祖高域做法不恰當。但英國網球名將梅利則反駁法拉奇，諷刺對方從政多年來都大力提倡驅逐東歐移民。

澳洲邊防局查祖高域簽證 或涉虛報行蹤 【下一頁】

法拉奇（Nigel Farage）過往長期讚賞澳洲嚴格的移民政策，同時主張收緊邊境管制。但他今次卻高調撐祖高域（Novak Djokovic），甚至不惜飛往塞爾維亞聲援其家屬。

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他周一（10日）於社交媒體Twitter發文，形容祖高域勝訴是取得重大勝利。他表示自己堅信自由，祖高域是否接種疫苗應屬個人決定。

他在文中質疑澳洲究竟是講求法治，抑或是容許政府任意行使權力的國家。

法拉奇狠批澳洲當局對法拉奇動用了極其惡劣的手段，甚至表示：

如果要推翻今朝嘅裁決，咁澳洲同香蕉共和國有乜分別？

（If that judgment this morning is overruled, what’s the difference between Australia and a banana republic?）

（編按：香蕉共和國泛指貪污腐敗或有強大外國勢力介入的國家，政治不穩定又不民主，常有寡頭政治。）

祖高域重返墨爾本球場訓練 家人拒答染疫無隔離 【下一頁】

法拉奇早前更在Twitter上載一段短片，顯示他飛往塞爾維亞後拜訪祖高域的弟弟。

而梅利隨即在Twitter反駁法拉奇：

麻煩你紀錄低你同佢哋講，你大部分從政生涯都主張驅逐東歐人呢個尷尬時刻。

（Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.）

而法拉奇也不肯輸蝕，指梅利不了解政治或脫歐運動之餘，更充滿了偏見。法拉奇更奉勸對方出少句聲專心打波，以及做人要寬容啲可以笑多啲。梅利則用一個有魚上鈎的表情符號回應。

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責任編輯：鄭錦玲

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