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【中海油883】中海油CEO徐可強：現時市值是嚴重低估　要透過股息承諾及回購以修復股價

股市 19:02 2022/01/11

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中海油 （00883） 將終止美國存托股份（ADR），中海油首席執行官徐可強強調，美國制裁對於中海油的生產經營沒有受到影響，但對股價則有具體影響，因集團的股東結構出現變化，原本歐美股東佔中海油整體股東逾70%，基於美國政府要求美資投資者沽清中海油持股，令中海油股價出現大幅波動，因此中海油將推出一系列舉措以修復股價，除保持一年兩次派息外，並承諾未來3年的每股股息絕對值收益不低於0.7元，並採用回購方式支撐股價。

中海油將派發上市20周年特別股息【下一頁】

「從中海油經營業績表現及資產總量，現時市值是嚴重低估，因此要修復股價。」

徐可強稱，中海油在港已上市20周年，很多股東陪伴從小到大，對集團一直關注及支持，為感謝及回饋股東，因此加派特別股息，3月會正式發布特別股息詳情。

中海油已自多倫多退市【下一頁】

他又指，從美國退市是美國政府以莫須有的理由對中海油進行制裁，中海油雖對此堅決反對，但紐交所維持原判，而自美國退市後，於加拿大多倫多再也沒有上市基礎，故此都申請從多倫多退市。

對於中海油回A時間表，徐可強稱，中海油正有條不紊地準備回A工作，但甚麼時候確實回A，正等待相關監管機構決定，但目前進展順利。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章：【中海油回A】中海油發行A股申請獲中證監受理

港股 中國海洋石油（00883） 制裁 ADR 派特別股息 派息 加拿大 回購 美國 多倫多

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【中海油883】中海油：疫情令世界經濟恢復存不確定性　料全年原油供需維持緊平衡狀態

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