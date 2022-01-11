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【港鐵66】港鐵增設董事局財務及投資委員會　負責審視建議年度預算、股息政策、物業項目策略等

股市 18:52 2022/01/11

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【港鐵66】港鐵增設董事局財務及投資委員會　負責審視建議年度預算、股息政策、物業項目策略等

港鐵 （00066） 宣布成立新董事局「財務及投資委員會」及「科技顧問小組」，由2月1日起生效。「財務及投資委員會」將負責審視年度預算及融資、股息政策、投資及出售項目及物業發展項目策略等，然後再作評估以供董事局考慮。「財務及投資委員」會將由獨立非執行董事包立賢擔任主席，成員包括財經事務及庫務局局長許正宇、獨立非執董陳振彬、方正、李慧敏及黃冠文。

港鐵要求員工2月至少接種1劑疫苗　否則被拒進入公司範圍，看【下一頁】

「財務及投資委員會」工作範圍包括審視及就以下事項作出評估以供董事局考慮，包括（1）年度預算及融資計劃；（2）首選融資模式；（3）股息政策；（4）在高出董事局設定的財務或其他上限的情況下之銀行借貸或其他融資協議、投資及出售項目、母公司擔保、支出及收入合約批授，以及香港物業發展項目的策略；（5）香港物業發展項目的合約批授；（6）公司的中國內地及國際業務及任何其他業務的投資上限；及（7）於香港新資本工程項目的項目建議書。

港鐵新成立的科技顧問小組主要工作範圍為，制定及實施港鐵數碼策略、「新引擎增長」策略、長遠創科發展計劃及實施方案，及網絡安全定位。另外會檢視有關數碼化的趨勢、新科技及網路安全的發展及事件，並提出建議。

此外，董事局委員會「審核委員會」將改稱為「審核及風險委員會」，而獨立非執行董事許少偉先生將獲委任加入；「風險委員會」將被解散，而其職能將被轉移至董事局、「審核及風險委員會」等；「企業責任委員會」將改稱為「環境及社會責任委員會」。

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記者：李哲毅

港股 港鐵公司（00066） 港鐵 財經事務及庫務局 許正宇 陳振彬 李慧敏 包立賢

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