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【北京冬奧】新冠病毒omicron迫近北京 北京冬奧組委：暫時不需調整防疫措施

環球政經 18:51 2022/01/11

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Omicron病毒肆虐全球，而近年來位於北京周邊的天津，河北，河南等地都開始出現感染個案，河南安陽更是在發現了兩例omicron感染之後，整座城市進行封城。

【第五波疫情】冀助企業渡難關 金管局再延長「預先批核還息不還本」計劃90天【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春在今日（11日）的記者會上表示，目前整體情況可控，組委會醫療團隊都在關注病毒的傳播性和危害性，仍在持續評估中。目前除非閉環內發生了聚集型規模疫情，才會需要調整賽程，以目前態勢來看，尚沒有採取封城措施的必要，仍然會按照原有防疫措施進行。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

而北京冬奧組委會交通部場站運維和後勤保障處長王江亦表示，整個冬奧的交通組織都經過了詳細論證和演練，整套流程符合「三合一」（防疫、交通、安全）管理要求，在發生任何突發情況，如：交通意外等，應變小組亦能在閉環不接觸社會的前提條件下處理事件。

【新春消費】Pinkoi「開運祭」登陸將軍澳PopCorn　期間限定店集結港台賀年好物　登記成為會員更送「青鳥旅行」蛋卷一盒【下一頁

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記者：鄭日棱

冬季奧運 疫情 天津 北京

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