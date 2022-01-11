【資訊安全】微軟公開macOS漏洞「Powerdir」　呼籲盡快更新系統

▲ 微軟公開macOS漏洞「Powerdir」，呼籲盡快更新系統。（微軟 圖片）

Microsoft's 365 Defender Research 安全研究團隊，近日公開一個在蘋果作業系統《macOS》內發現的新漏洞「Powerdir」，惡意軟件能以它繞過系統「TCC」保護技術，存取本應受保護的用戶數據。呼籲用戶盡快更新系統。

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蘋果開發的作業系統《macOS》，近年亦不時被保安專家及研究團隊發現安全漏洞，繼去年公開的「Shrootless」漏洞後，最近再被Microsoft的系統安全研究團隊發現新漏洞「Powerdir」，惡意軟件能以它繞過《macOS》系統內置的「 Transparency、Consent 和 Control（TCC）」保護功能，存取用家的數據、安裝更多惡意程式、遙控裝置的麥克風甚至鏡頭等。

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微軟團隊發現此漏洞後已經向《macOS》團隊通報，並在 12 月發佈的 macOS Monterey 12.1 更新中封堵。近日正式對外發表細節，呼籲有關系統裝置的用家更新。

責任編輯：王浩賢