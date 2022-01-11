【新春商場好去處】荃新天地聯乘本地金獎插畫得主 打造3大新春打卡熱點

新春將至，荃新天地與本地插畫界新貴、「香港授權業大獎2020 - 最佳香港原創授權角色設計金獎」得主鄭琪琪（Kiki）合作，於1月22日至2月15日推出「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福」主題布置，3位主角貓魔法師Mika、酷似愛麗絲的好奇貓少女Alice及愛Cosplay的小豬Kiki換上萌虎新裝，讓各位市民打卡。此外，商場更與插畫師一同製作了一套兩款獨家限量版「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」，把新春祝福送到市民手上。

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「竹福園林仙境」位於荃新天地1期，當中貓魔法師Mika、好奇貓少女Alice和膽小豬仔Kiki齊齊在竹園內3大景點「虎門接福」、「竹福小舟」和「虎舞飛揚」讓市民瘋狂打卡。

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另外，荃新天地準備了一套兩款獨家限量版「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」。兩款封套分別印有「金元寶 • 貓貓魔法師Mika」和「紅梅花 • 好奇貓少女Alice」的設計，只要拉動內封，封套上的萌虎造型貓Mika和Alice隨即由精靈大眼秒變心心眼，更分別送上誠摯祝福語「招財進寶」和「花開富貴」。市民只要登記成為S+ REWARDS會員，於1月22日起憑指定點數即可換領利是封乙套（一套兩款，每款4個，總共8個），數量有限，換完即止。

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「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福」主題布置開放詳情

日期：2022年1月22日至2月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃新天地1期中庭

「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」換領詳情

日期：2022年1月22日起至換完即止

時間：下午1時至晚上9時

地點：荃新天地1期禮賓處

換領方法：S+ REWARDS會員憑35點數可換領利是封乙套（一套兩款，每款4個，總共8個）。數量有限，換完即止。

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責任編輯：羅浩濂