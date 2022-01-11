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英民眾不滿約翰遜涉違限聚令 多黨領袖撻伐

環球社會熱點 19:06 2022/01/11

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英國首相約翰遜再次被揭發在前年5月中實施封城期間，出席首相府舉行的私人聚會，違反當時的防疫規定。事件傳出後，眾多憤怒的英國民眾紛紛在Twitter分享當時遵守防疫、無法與親人相見的照片，不滿約翰遜沒有以身作則。

約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）在前年5月20日，在當時實施2人限聚令及禁止舉行聚會情況下，出席於首相府舉行的多人派對。事件引起英國民眾不滿，他們在Twitter分享當時遵守防疫措施照片，包括有祖父母隔著塑膠簾擁抱孫子、很多民眾只能隔著窗戶探望親人。有民眾的親人確診新冠肺炎，在前年8月不幸離世，照片成為他們唯一回憶。

此外有民眾於Twitter表示，當警員在倫敦公園巡邏、禁止2人以上民眾聚集時；唐寧街職員卻在舉行派對。亦有醫護人員張貼對抗疫情相片，批評約翰遜未有以身作則，前線醫護卻付出體力時間，甚至患上創傷後遺症（PTSD）。

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工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）認為需等待調查結果公布，若發現約翰遜違反防疫，他需要嚴肅交代事情。工黨副領袖雷納（Angela Rayner）批評約翰遜由始至終都無視防疫措施，但卻要求其他人遵守。

英國4成人非染新冠入院 前官員呼籲當作流感 【下一頁】

自由民主黨黨魁戴宏（Ed Davey） 亦指，事件反映絕大多數民眾遵守防疫指引，但首相府人員卻違反規則。當官員要求上限2人限聚同時，約翰遜私人秘書卻在唐寧街舉行派對。戴宏要求格雷必須親自查問約翰遜，釐清保守黨說法。

蘇格蘭民族黨（SNP）議員布萊克福德（Ian Blackford）指責約翰遜 「卑鄙及腐敗」，要求他坦白解釋，並敦促保守黨撤去約翰遜領袖職務。

英國衛生部國務大臣阿格（Edward Argar）表示，不方便評論事件，但認為展開獨立調查是絕對正確，強調自己沒有參與任何派對。

約翰遜周一（10日）出訪所屬選區時拒絕回應，僅表示政府高級官員格雷（Sue Gray）會率領調查事件。唐寧街亦拒絕發表評論，表示格雷將會調查首相府及其他在防疫限制下舉行的集會。

倫敦都會警察局證實已得悉首相府派對涉嫌違反防疫指引，正與內閣辦公室取得聯繫。

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責任編輯：郭麗明

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