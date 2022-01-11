【新股IPO】內地生鮮電商美菜 傳上半年遞交來港上市申請

消息指，內地生鮮電商平台美菜網計劃今年上半年遞交來港上市申請，並已選定投行負責是次上市事宜。事實早於去年已有指美菜網計劃來港上市，並已委任中金、花旗及野村負責有關上市事宜，預期集資額3億至5億美元。惟隨後再傳出美菜網原定於赴美上市，及後才決定改道到香港上市。

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美菜網於2014年成立，主打農產品和蔬菜水果的B2B電子商務網站，為中國約1000萬家餐廳和蔬菜店鋪，提供一站式、全品類的原材料採購服務。美菜網自成立至今合共進行8輪融資，高瓴資本、美團（03690） 等均是股東。根據其2018年E+輪融資訊息顯示，公司當時的估值達70億美元。

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記者：張以正