  • 16°C
香港時間 : 2022111日 (二) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛奶包裝】英國超市不再標示牛奶到期日　鼓勵顧客用嗅覺測試好壞

商業 18:46 2022/01/11

分享：

英國超市巨頭Morrisons表示，決定從1月底開始，不再於牛奶包裝上標示到期日。（法新社圖片）

英國超市巨頭Morrisons表示，決定從1月底開始，不再於牛奶包裝上標示到期日。並鼓勵顧客購買後，在家使用嗅覺測試好壞。

Morrisons的發言人表示，該企將在其90%自家品牌的牛奶上移除「保質期」標籤。英國皇家奶農協會（The Royal Association of British Dairy Farmers）對此表示，此舉將有助減少食物浪費，受到乳製品行業的歡迎。

【香港製造】港產鹼性飲用水設智能生產線　目標每小時產1.4萬瓶

協會主席Peter Alvis指出，「根據回收慈善機構Wrap的數據，每年有4.9億品脫（2.3億升）牛奶遭傾倒。生產一升牛奶需要8升水。因此，這相當於浪費了約20億升水」。

仍會標貼「最佳食用日期」

不過，Morrisons發言人指出，超市仍會標貼「最佳食用日期」（best-before dates），來代替「保質期（use-by dates）」。「保質期」代表食品安全；而「最佳食用日期」則與食品質量有關，代表食物在該日期之後仍可食用，但可能不處於最佳狀態。

超市發言人表示，希望此舉能夠避免數百萬品脫牛奶不必要地倒掉，而牛奶是英國第3大遭浪費的食品，只僅次於薯仔和麵包。

單憑嗅覺是否可靠？

不過，英國食品標準局（Food Standards Agency）則對用嗅覺判斷牛奶是否變壞，持保留意見。當局代表Narriman Looch表示，保質期關乎食品安全。在處理一般食品時，單憑人類嗅覺去判決是否還可食用並不可靠，特別是那些有機會導致食物中毒的產品。

【牛肉通脹】Omicron導致工人短缺　美國牛肉價格上漲

【植物肉商機】繼麥當勞推植物肉漢堡McPlant　Pizza Hut菜單新增Beyond Meat香腸

責任編輯：李智美

相關文章

【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手
2021/11/18
【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
2021/12/03
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利
2021/12/15
【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利

你可能感興趣

【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手
17:10 2021/11/18
【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
18:00 2021/12/03
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利
11:04 2021/12/15
【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利
英國 品牌 食物中毒 超市 麵包 家品

上一篇文章

【資訊安全】微軟公開macOS漏洞「Powerdir」　呼籲盡快更新系統

下一篇文章

【香港製造】港產鹼性飲用水設智能生產線　目標每小時產1.4萬瓶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【麥當勞】麥當勞聯乘My Melody　粉紅攻勢由1月10日開始　新推黃金菠蘿雞堡 （多圖）
【麥當勞】麥當勞聯乘My Melody　粉紅攻勢由1月10日開始　新推黃金菠蘿雞堡 （多圖）
【可持續時尚】廢棄物「升級再造」　本土品牌回收塑膠瓶製白波鞋
【可持續時尚】廢棄物「升級再造」　本土品牌回收塑膠瓶製白波鞋
【珍奶商機】珍奶無懼疫市　台灣歇腳亭員工年終獎金最高達8個月　為歷年最高
【珍奶商機】珍奶無懼疫市　台灣歇腳亭員工年終獎金最高達8個月　為歷年最高
【財政預算案】工總就來年《財政預算案》提交意見書　培育新一代人才成重要議題
【財政預算案】工總就來年《財政預算案》提交意見書　培育新一代人才成重要議題
恒生「聘用」虛擬KOL 　擔任形象大使　
恒生「聘用」虛擬KOL 　擔任形象大使　
【Omicron肆虐】澳洲累計確診突破100萬宗　維珍航空運力減25%
【Omicron肆虐】澳洲累計確診突破100萬宗　維珍航空運力減25%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款