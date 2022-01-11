【牛奶包裝】英國超市不再標示牛奶到期日　鼓勵顧客用嗅覺測試好壞

▲ 英國超市巨頭Morrisons表示，決定從1月底開始，不再於牛奶包裝上標示到期日。（法新社圖片）

英國超市巨頭Morrisons表示，決定從1月底開始，不再於牛奶包裝上標示到期日。並鼓勵顧客購買後，在家使用嗅覺測試好壞。

Morrisons的發言人表示，該企將在其90%自家品牌的牛奶上移除「保質期」標籤。英國皇家奶農協會（The Royal Association of British Dairy Farmers）對此表示，此舉將有助減少食物浪費，受到乳製品行業的歡迎。

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協會主席Peter Alvis指出，「根據回收慈善機構Wrap的數據，每年有4.9億品脫（2.3億升）牛奶遭傾倒。生產一升牛奶需要8升水。因此，這相當於浪費了約20億升水」。

仍會標貼「最佳食用日期」

不過，Morrisons發言人指出，超市仍會標貼「最佳食用日期」（best-before dates），來代替「保質期（use-by dates）」。「保質期」代表食品安全；而「最佳食用日期」則與食品質量有關，代表食物在該日期之後仍可食用，但可能不處於最佳狀態。

超市發言人表示，希望此舉能夠避免數百萬品脫牛奶不必要地倒掉，而牛奶是英國第3大遭浪費的食品，只僅次於薯仔和麵包。

單憑嗅覺是否可靠？

不過，英國食品標準局（Food Standards Agency）則對用嗅覺判斷牛奶是否變壞，持保留意見。當局代表Narriman Looch表示，保質期關乎食品安全。在處理一般食品時，單憑人類嗅覺去判決是否還可食用並不可靠，特別是那些有機會導致食物中毒的產品。

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責任編輯：李智美