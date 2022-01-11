【香港製造】港產鹼性飲用水設智能生產線　目標每小時產1.4萬瓶

▲ 香港生產力促進局與本地飲品生產商「Transform」合作， 為該公司建設智能生產線。（Transform Facebook截圖）

愈來愈多企業希望在本港設生產線，發展高端生產。香港生產力促進局與本地飲品生產商「Transform」合作， 為該公司建設智能生產線，目標年底投產，每小時產能可由2,000瓶大幅提升至14,000瓶。

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生產力局與本地鹼性健康飲用水生產商Transform (HK) 簽署合作協議，透過「一條龍」綜合技術支援，改善其生產流程、提升產能及出品質素，以滿足市場龐大需求。

Transform 在2014年於香港設廠，惟一直面對土地少、工資高的問題。傳統生產線依賴員工經驗，監控品質及操作系統，但缺乏前瞻性預視及數據分析。故生產力局針對Transform的營運痛點，度身設置了一條高度自動化和智能化生產線。廠商可透過設置實時數據可視化系統，以監控生產流程，確保產品安全及可溯源性。

Transform總經理駱建民相信，智能生產線可節省廠房用地、人手及生產時間，尤其避免因人為錯誤而造成的次品浪費。他期望生產線於年底投產時，可讓品牌拓展至東南亞市場，創造新商機。

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責任編輯：葉泳珊