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【騰訊700】企業微信活躍用戶數超1.8億　服務微信活躍用戶逾5億

股市 18:24 2022/01/11

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【騰訊700】企業微信活躍用戶數超1.8億　服務微信活躍用戶逾5億

騰訊 （00700） 旗下企業微信披露最新數據，企業微宣布信真實企業與組織數超1000萬；活躍用戶數超1.8億；連接微信活躍用戶數超過5億。企業微信團隊披露，每1個小時，有115萬企業員工通過企業微信與微信上的用戶進行1.4億次的服務互動。

騰訊據報擬收購小米系黑鯊科技　部署進軍元宇宙硬件？看【下一頁】

企業微信稱，內地各大重點行業排名前50的領先企業，70%以上都選擇了企業微信進行數字化轉型。企業微信指，老牌車企五菱宏光在企業微信車友群里洞察年輕女性的用車需求，故推出MINI EV新車型，一上市就五次登頂全球新能源銷售冠軍。中國石油 （00857） 通過企業微信，連接全球80多個國家的百萬名員工，有助跨國協作溝通。

企業微信稱，最新發布的企業微信4.0提高與微信的互通能力，同時全面連接與視頻號。企業微信還推出微信客服能力，冀完善消費者的購物體驗，深化與微信生態內各模塊的協同。企業微信還將聯合騰訊文檔、騰訊會議三大產品融合打通，聯合推出全新效率協作功能，正式將騰訊產業互聯網效率工具一體化。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 騰訊 微信

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