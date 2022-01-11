【保險業動態】疫情加速行業改革　高價產品漸受歡迎、新投保途徑衍生

▲ 保險業界認為，疫情加速了業內一直存在的結構性改革，不論是在客戶產品選擇或投保途徑上都有所改變。

亞洲金融論壇一連兩日舉行，保險業界在論壇上指出，疫情加速了業內一直存在的結構性改革，不論是在客戶產品選擇或投保途徑上都有所改變。

虛擬保險疫下增長強勁

保泰人壽資深顧問岩瀨大輔表示，過去18至20個月在疫情下， 客戶對保險產品興趣增加，而且愈來愈客戶從存款產品轉投純保障型產品。他解釋，在其他成熟市場，客戶亦有將保障與投資分開的傾向。

香港金融科技協會保險科技委員會聯席主席陳敏思指出，疫情為人們投保虛擬保險提供了理由。虛擬保險公司OneDegree共同創辦人郭彥麟透露，公司開業20個月已有超過15萬名付費客戶，期內保費收入增長按月增幅介乎兩至三成。即使過去兩、三個月本港疫情緩和，公司保費收入按月仍有雙位數增長，反映疫情帶來的結構性轉變持續。

客戶網上投保不再貪平

郭彥麟續指，觀察到在同類型產品中，客戶有由低價產品轉換至高價產品的現象，顯示客戶網上投保時不再只局限於尋找低價產品，而是物色一些真正能夠提供保障的產品。此外，OneDegree亦發現，保障型產品及短期產品的業務近日動力加強。

忠意香港首席業務官（銀行保險及其他管道）黎穎音發現，部份保險公司會利用數碼化更頻密地提升顧客參與度。至於發行渠道方面，除了虛擬保險平台這種完全數碼化的渠道外，她亦看到更多發行渠道出現，例如線上對線下（O2O）的混合銷售模式變得更為流行。此外，整體保險業亦出現與零售或線上商店、會員平台等的跨界別合作，如忠意保險早前便與機管局推出航班延誤保險。

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記者﹕余倩敏