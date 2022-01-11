【理財熱話】港男月入3萬卻是月光族 開支包括「陪女朋友費」 銀行存款僅5位數 嘆「唯一儲到錢的竟是MPF戶口」

在香港工作，月入3萬元已算是不錯的打工一族，不過有港男近日在討論區發文，指自己月入3萬元，但每月支出卻很龐大，包括「陪女朋友費」，結果變成了月光族，工作5年銀行戶口僅得5位數字。事主的經歷引來不少網民回應，指他應想辦法減少支出，否則每月搵十萬元也不夠用。

網民經歷：

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此帖一出，引來不少網民回應：「你咁洗法，十萬都月光啦 搵幾多不是問題，最大問題係睇你點洗同洗幾多」、「見到你租屋, 已經知道梗係唔夠錢了」、「係咪搵3萬就充大頭鬼？下下去酒店食buffet、的士出入、租中價樓兩萬租」、「搵3萬, 當3千蚊咁使, 咪剩到錢囉」、「好多時儲不到錢最大原因，不是因為搵得少, 而是洗得大。試下用兩三個月記錄低自己每一筆洗費, 你就會發現好多不必要開支，從這些開支著手試下減少」

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也有網民把焦點放在事主提出的「陪女朋友費」，回應指：「陪女朋友費，即係點計法？」、「不如唔好有女友，可慳唔少」、「3萬元衣食住行加拍拖真係掹掹緊」、「唔拍拖已經慳好多，你女友當你ATM」、「有拍過拖的男性通常都有呢個同感」

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記者：李兆明