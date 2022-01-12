英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟

英國天然氣供應緊張持續，大量民眾難以負擔急增的能源賬單。英國第3大能源公司Ovo近日向顧客發放多條節省能源建議，當中包括擁抱寵物取暖等。建議引來大量英國民眾批評，Ovo需就事件道歉並撤回建議。

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英國第3大能源公司Ovo於2020年收購另一電力供應商SSE，但仍保持其獨立營運。Ovo周一（10日）透過電郵向SSE旗下顧客建議，可以透過擁抱寵物、吃粥和做運動保暖。據報電郵中羅列10種保健方法，Ovo更形容他們「簡單且經濟實惠」（simple and cost effective）。

部分Ovo保暖建議

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英國工黨議員Clive Lewis批評，建議「冒犯」及「侮辱」。有英國政府官員接受當地媒體訪問形容，提出吃粥及戒酒的保暖建議簡直是噩夢。

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外界猛烈批評令Ovo其後致歉，並指對事件感到尷尬。Ovo表示，明白現時對顧客而言是困難之際，公司已刪除相關博客帖文，未來將會向顧客更新更有意義的信息。

據悉英國數百萬戶家庭能源費用將大幅增加，料4月時費用將飆升50%，普通家庭或最終需每年多付700英鎊（約7,428港元）。

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責任編輯：李俊儀