  • 15°C
香港時間 : 2022112日 (三) 09:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟

環球社會熱點 08:05 2022/01/12

分享：

英國天然氣供應緊張持續，大量民眾難以負擔急增的能源賬單。英國第3大能源公司Ovo近日向顧客發放多條節省能源建議，當中包括擁抱寵物取暖等。建議引來大量英國民眾批評，Ovo需就事件道歉並撤回建議。

英國接管第7大能源商Bulb 免倒閉壓垮其他供應商 【下一頁】

英國第3大能源公司Ovo於2020年收購另一電力供應商SSE，但仍保持其獨立營運。Ovo周一（10日）透過電郵向SSE旗下顧客建議，可以透過擁抱寵物、吃粥和做運動保暖。據報電郵中羅列10種保健方法，Ovo更形容他們「簡單且經濟實惠」（simple and cost effective）。

部分Ovo保暖建議

    點擊圖片放大
    +6
    +5

英國工黨議員Clive Lewis批評，建議「冒犯」及「侮辱」。有英國政府官員接受當地媒體訪問形容，提出吃粥及戒酒的保暖建議簡直是噩夢。

英國要求新建築須裝電動車充電站 明年起實施 【下一頁】

外界猛烈批評令Ovo其後致歉，並指對事件感到尷尬。Ovo表示，明白現時對顧客而言是困難之際，公司已刪除相關博客帖文，未來將會向顧客更新更有意義的信息。

據悉英國數百萬戶家庭能源費用將大幅增加，料4月時費用將飆升50%，普通家庭或最終需每年多付700英鎊（約7,428港元）。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國疫情】4成人非染新冠入院 前官員呼籲當作流感
2022/01/10
【英國疫情】4成人非染新冠入院 前官員呼籲當作流感
英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙
2022/01/10
英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙
【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者
2022/01/10
【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者
【英國疫情】確診增逾14萬 官員續撐減隔離時間
2022/01/10
【英國疫情】確診增逾14萬 官員續撐減隔離時間
【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜
2022/01/10
【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜

你可能感興趣

【英國疫情】4成人非染新冠入院 前官員呼籲當作流感
15:09 2022/01/10
【英國疫情】4成人非染新冠入院 前官員呼籲當作流感
英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙
13:34 2022/01/10
英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙
【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者
13:56 2022/01/10
【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者
網絡熱話 能源供應 英國 電力 天然氣 英國工黨

上一篇文章

英「脫歐教父」撐祖高域 梅利靚抽「講一套做一套」

下一篇文章

英民眾不滿約翰遜涉違限聚令 多黨領袖撻伐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間08:00）
【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低
【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失
【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款