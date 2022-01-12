【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價

▲ 蘋果預計，今年下半年將會發表新一代iPhone 14系列機款。（法新社圖片）

蘋果預計，今年下半年將會發表新一代iPhone 14系列機款。據目前市場上的消息指，產品仍維持4款機型，但在屏幕尺寸上會作出調整。有外媒日前就提前曝光iPhone 14全系列各機款價格，更指新款iPhone售價將比去年上升約100美元（約779港元）。

【蘋果動向】蘋果最平5G機？ 彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

《Econotimes》引述爆料達人LeaksApplePro的消息稱，今年4款新機的價格以門檻最低的6.1吋iPhone 14為例，售價可能改為799美元（約6,229港元），另一款6.7吋iPhone 14 Max的售價則為899美元（約7,008港元）。

至於高階旗艦定位的6.1吋iPhone 14 Pro與6.7吋iPhone 14 Pro Max 售價分別為1099美元（約8,568港元）、1199美元（約9,347港元）起跳。

新機維持6.1吋及6.7吋，而5.4吋小屏幕機型將會被剔出iPhone14機型系列，將由6.7吋的新成員iPhone 14 Max加入。報道又指，與去年iPhone 13系列相比，預估今年全系列iPhone 14 的售價將會上升。不過，距離下半年度蘋果新機發表尚有一段時間，最終的售價或可能會有所變動。

【Apple】瀏海終於消失？ 傳蘋果iPhone 14出現重大改變

【Apple Watch】體溫、血壓感測器研發時間長 彭博：Apple Watch Series 8未搭載相關功能

責任編輯：廖淑瑩