【職業培訓】九巴成立KMB Academy 設專業證書課程 辦「網上車長招聘周」吸納人才

九巴今日(11日)宣布正式成立KMB Academy，開設「巴士維修證書課程」及「專利公共巴士駕駛證書課程」，有關課程課程分別獲資歷架構第二及第三級別認可，為本港首間獲資歷架構認可為專營巴士維修人員及車長提供專業訓練課程的機構。

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「巴士維修證書課程」屬資歷架構裡的第二級別，修畢有關課程將取得相關的認可資歷，學員更獲得歐洲兩大巴士製造商亞歷山大丹尼士（亞太）有限公司（ADL）和富豪巴士香港有限公司（Volvo）的巴士專業維修認證。畢業學員會獲受聘為半熟練技工，繼續接受訓練後將會有機會晉升至更高職位。凡年滿19歲或以上、完成中學課程或具有同等資歷者均可報讀「巴士維修證書課程」。課程為期2年，學員須接受首24日的入職訓練，學習機械操作、工業安全知識和基本技術訓練，包括引擎、傳動、底盤、電器和空調，再於車廠進行在職訓練。

而「專利公共巴士駕駛證書課程」屬資歷架構下第三級別，完成有關課程後將取得相關資歷架構的認可。訓練期內，除了專營巴士駕駛訓練，學員亦須接受路線駕駛訓練、車型訓練、防衛性駕駛訓練、乘客服務、情緒管理，以及運輸署的公共巴士司機職前課程等。學員畢業前須接受模擬執勤評核，導師會根據學員的表現，通過評核，達到九巴的標準後，才正式成為車長。凡年滿21歲、持有有效香港駕駛執照第1或1A類別滿一年或以上，或持有有效香港駕駛執照第10、10A、17類別的其中一種，並具良好駕駛紀錄，即可報讀。

由1月10日至15日（星期一至六），九巴將首次舉辦「網上車長招聘周」。有意申請成為車長的求職者可於上午10時至下午4時，聯絡九巴人力資源部（電話2786-8708或WhatsApp 9857-0129），以視像方式進行面試。九巴亦會於1月16日（星期日）舉辦車長招聘日，為已預約的求職者安排面試及駕駛測試。

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責任編輯：羅浩濂