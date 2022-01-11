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【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度　WebOS可裝《Disney+》及《Netflix》

科技 18:30 2022/01/11

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LG新推出StanbyME活動式智能屏幕，有如一部27吋平板電腦，屏幕連支架設計並設有內置電源，其圓型底座附設有5個滾輪，可靈活移動到不同位置。同時，內置《WebOS》作業系統，可用作娛樂、工作、直播及網上學習使用。預計1月24日於本港開售，定價8,980港元。

【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕　打印技術突破

StanbyME觸控式屏幕是全高清1,920 x 1,080解像度，屏幕支架可作左右130度、上下傾斜50度調節，可根據需要及觀看姿勢調校不同角度，亦能作橫向及垂直方式顯示，滿足不同工作、娛樂需求。

至於《WebOS》作業系統，可安裝影視串流程式如《Disney+》、《Netflix》及《ViuTV》程式；更對應LG ThinQ AI智能家居產品及Apple Homekit 無線網絡家居配件，整合影視娛樂及智能家居功能。

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【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen

在家抗疫  智能家電銷量升

LG 電子香港家庭娛樂總監金泰日表示，疫情下更多人留在家中，智能家電銷量有所增加，而今次 27 吋智能屏幕，除了消費市場，亦有商業客戶如診所等作小批量訂購，他認為，智能產品在消費及商用市場都能發揮作用。

記者：向頌勤

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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