【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度 WebOS 可裝《Disnay+》及《Netflix》

LG 新推出 StanbyME 活動式智能屏幕，有如一部 27 吋平板電腦，屏幕連支架設計並設有內置電源，其圓型底座附設有5 個滾輪，可靈活移動到不同位置。同時，內置 《WebOS》作業系統，可用作娛樂、工作、直播及網上學習使用。預計 1 月 24 日於本港開售，定價 8,980 港元。

【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕 打印技術突破

StanbyME 觸控式屏幕是全高清 1,920 x 1,080 解像度，屏幕支架可作左右 130 度、上下傾斜 50 度調節，可根據需要及觀看姿勢調校不同角度，亦能作橫向及垂直方式顯示，滿足不同工作、娛樂需求。

至於《WebOS》作業系統，可安裝影視串流程式如《Disnay+》、《Netflix》及《ViuTV》程式；更對應 LG ThinQ AI 智能家居產品及 Apple Homekit 無線網絡家居配件，整合影視娛樂及智能家居功能。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗 三星淘汰自家操作平台Tizen

在家抗疫 智能家電銷量升

LG 電子香港家庭娛樂總監金泰日表示，疫情下更多人留在家中，智能家電銷量有所增加，而今次 27 吋智能屏幕，除了消費市場，亦有商業客戶如診所等作小批量訂購，他認為，智能產品在消費及商用市場都能發揮作用。

記者：向頌勤

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE 香港正式上市（有片）