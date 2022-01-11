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【美股焦點】加拿大Pizza Hut菜單永久加入Beyond Meat 素食香腸　KFC全美推素食炸雞

股市 18:04 2022/01/11

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【美股焦點】加拿大Pizza Hut菜單永久加入Beyond Meat 素食香腸　KFC全美推素食炸雞

近年植物肉逐漸走入大眾視野，高級餐廳以至快餐店均推出植物肉產品，有外電指，加拿大必勝客Pizza Hut 由周一（10日）起將永久加入Beyond Meat（美：BYND）的植物香腸作為選項。去年百勝餐飲（美：YUM）宣布與 Beyond Meat 建立正式合作夥伴關係，為塔可鍾（Taco Bell）、肯德基（KFC）及必勝客提供素食產品。值得留意是，肯德基也會在周一起在全美推出使用Beyond Meat「超越炸雞」（Beyond Fried Chicken）。

Beyond Meat周一跌2.77%，周二盤前升0.2%。 Yum周一跌1.4%，周二盤前無升跌。

肯德基下周一起全美推人造肉炸雞　Beyond Meat盤前升逾8%，看【下一頁】

去年夏天必勝客在愛民頓及多倫多分店測試推出Beyond Meat的植物意大利辣香腸，現在加拿大超過 450家必勝客將永久添加植物香腸到菜單之中，加拿大顧客可以選用植物意大利辣香腸作為任何薄餅的配料。必勝客今年夏天在美國5個城市試推植物意大利辣香腸，但尚未宣佈在全國範圍內推出。

Beyond Meat股價在過去12 個月下跌約4成，市值蒸發43億美元。儘管Beyond Meat正式登場肯德基及必勝客，但投資者仍對Beyond Meat長遠增長前景和競爭格局感到擔憂，認為上季疲弱的業績損害市場信心，現時分析師更關注 Beyond Meat與麥當勞（美：MCD）合作的潛力。

相關文章：

【植物肉美股】Beyond Meat第三季淨虧損擴1.8倍　盤後跌近兩成

【美股焦點】Beyond Meat第二季虧損擴闊遜預期　盤後跌逾半成

記者：李哲毅

美股 人造肉（Beyond Meat，美：BYND） KFC 快餐店 植物肉 塔可鐘 必勝客 麥當勞 加拿大 百勝
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