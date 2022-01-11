【疫下展會】MWC 實體會議　不怕Omicron 2 月如期舉行

盡管Omicron疫情未受控，不過流動通訊年度大會Mobile World Congress似乎仍會如期在今年2月底於西班牙巴塞隆拿舉行。

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Mobile World Congress主辦單位GSM協會（Groupe Speciale Mobile Association）行政總裁John Hoffman發信通知業界指，8 星期後 Mobile World Congress 2022 會如期在巴塞隆拿 Fira Gran Via會場展開。不過，John Hoffman 亦強調，未來幾年社會仍會受新冠疫肺炎疫情影響，而他們在推動行業、社會和經濟向前發展的同時亦要保證社區安全。

John Hoffman 在信中提到，只會在西班牙政府的指引下才會改變計劃，而在2021 年時，分別於上海、洛杉磯和巴塞隆拿舉辦了三場 MWC 活動後，有信心在 2022 年可再次安全召開會議，但強調線上會議會同時舉行，他預期今年 2 月份將有超過 1,500 家參展商參展，參會者來自 150 個國家及地區。

記者：彭振濠

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