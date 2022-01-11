  • 16°C
香港時間 : 2022111日 (二) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下展會】MWC 實體會議　不怕Omicron 2 月如期舉行

科技 18:07 2022/01/11

分享：

盡管Omicron疫情未受控，不過流動通訊年度大會Mobile World Congress似乎仍會如期在今年2月底於西班牙巴塞隆拿舉行。

【三星新機】三星Galaxy S22系列 外型疑提早曝光

【CES 2022】Razer推Zephyr Pro口罩 增聲音放大功能

Mobile World Congress主辦單位GSM協會（Groupe Speciale Mobile Association）行政總裁John Hoffman發信通知業界指，8 星期後 Mobile World Congress 2022 會如期在巴塞隆拿 Fira Gran Via會場展開。不過，John Hoffman 亦強調，未來幾年社會仍會受新冠疫肺炎疫情影響，而他們在推動行業、社會和經濟向前發展的同時亦要保證社區安全。

John Hoffman 在信中提到，只會在西班牙政府的指引下才會改變計劃，而在2021 年時，分別於上海、洛杉磯和巴塞隆拿舉辦了三場 MWC 活動後，有信心在 2022 年可再次安全召開會議，但強調線上會議會同時舉行，他預期今年 2 月份將有超過 1,500 家參展商參展，參會者來自 150 個國家及地區。

記者：彭振濠

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G，若準備買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

 

相關文章

【創科盛會】亞洲最大科技展會「RISE」明年3月舉行　門票已開售
2020/10/17
【創科盛會】亞洲最大科技展會「RISE」明年3月舉行　門票已開售
【MWC 2021】科企相繼宣布不出席線下展會　高通也宣布僅作線上發布
2021/05/13
【MWC 2021】科企相繼宣布不出席線下展會　高通也宣布僅作線上發布
CES 2021計劃同步舉行線上線下展會
2020/06/04
CES 2021計劃同步舉行線上線下展會
【MWC上海】展會今開幕　GSMA：內地5G裝置將佔全球1/3
2019/06/26
【MWC上海】展會今開幕　GSMA：內地5G裝置將佔全球1/3

你可能感興趣

【創科盛會】亞洲最大科技展會「RISE」明年3月舉行　門票已開售
17:32 2020/10/17
【創科盛會】亞洲最大科技展會「RISE」明年3月舉行　門票已開售
【MWC 2021】科企相繼宣布不出席線下展會　高通也宣布僅作線上發布
11:48 2021/05/13
【MWC 2021】科企相繼宣布不出席線下展會　高通也宣布僅作線上發布
CES 2021計劃同步舉行線上線下展會
15:31 2020/06/04
CES 2021計劃同步舉行線上線下展會
MWC 疫情 CES 洛杉磯 巴塞隆拿 西班牙

上一篇文章

【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度 WebOS 可裝《Disnay+》及《Netflix》

下一篇文章

【人才爭奪】元宇宙掀挖角戰　微軟HoloLens團隊損失近百名人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【音樂串流平台】Spotify HiFi功能一拖再拖　官方：暫未能提供發布時間
【音樂串流平台】Spotify HiFi功能一拖再拖　官方：暫未能提供發布時間
【機迷熱話】任天堂Switch全球銷量突破1億　成第七款破億遊戲主機
【機迷熱話】任天堂Switch全球銷量突破1億　成第七款破億遊戲主機
【芯片荒】Canon受害　逾50款列印機型缺芯
【芯片荒】Canon受害　逾50款列印機型缺芯
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？　Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作
【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？　Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作
【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光
【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款