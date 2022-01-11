  • 16°C
香港時間 : 2022111日 (二) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接

股樓投資 18:53 2022/01/11

分享：

第五波疫情來襲，除了睇樓量大跌，二手市場亦屢錄低價成交，皆因業主叫價態度普遍軟化，不乏買家趁機大膽還價吸平貨，其中東涌映灣園三房成交呎價跌穿10,000元。 

中原地產陳偉業說，東涌日前單日連錄5宗成交，造價多數低於銀行估價，其中映灣園5座低層H室，實用面積956平方呎，三房套房間隔，享內園景，原叫價1,000萬元，終減至955萬元易手，低於主要銀行估價約6%，實用呎價跌穿10,000元，實用呎價僅9,990元。 

跑馬地服務式住宅The Unit月租8,700 　廚廁床一眼睇晒　實用面積91呎【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

代理說，雖然業主叫價態度普遍軟化，但放盤一般低於銀行估價約3至5%便有承接。 資料顯示，原業主於2004年2月以260萬元購入單位，持貨18年，現帳面賺695萬元離場，物業期內升值2.7倍。 

【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 東涌 中原地產

上一篇文章

【共同富裕】稱能發掘更多人才　「鱷王」達利奧：美國也需要「共同富裕」

下一篇文章

【北京冬奧】新冠病毒omicron迫近北京 北京冬奧組委：暫時不需調整防疫措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款