【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接

第五波疫情來襲，除了睇樓量大跌，二手市場亦屢錄低價成交，皆因業主叫價態度普遍軟化，不乏買家趁機大膽還價吸平貨，其中東涌映灣園三房成交呎價跌穿10,000元。

中原地產陳偉業說，東涌日前單日連錄5宗成交，造價多數低於銀行估價，其中映灣園5座低層H室，實用面積956平方呎，三房套房間隔，享內園景，原叫價1,000萬元，終減至955萬元易手，低於主要銀行估價約6%，實用呎價跌穿10,000元，實用呎價僅9,990元。

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代理說，雖然業主叫價態度普遍軟化，但放盤一般低於銀行估價約3至5%便有承接。 資料顯示，原業主於2004年2月以260萬元購入單位，持貨18年，現帳面賺695萬元離場，物業期內升值2.7倍。

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