【共同富裕】稱能發掘更多人才　「鱷王」達利奧：美國也需要「共同富裕」

有「鱷王」之稱的全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）近日在一場投資會議時讚揚中國推動「共同富裕」政策，認為美國通過自己的制度需要更多的「共同富裕」，很多其他國家也一樣。

達利奧表示，中國國家主席習近平主席推動「共同富裕」，有助於在其人口中更平等地重新分配財富和機會，使更廣泛的人才庫能夠為經濟所用。達利奧認為，美國通過自己的制度也需要更多的「共同富裕」，很多其他國家也一樣。

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他稱，國際投資者經常誤解「共同富裕」，擔心中國正在回歸共產模式。但達利奧表示，由於我們不知道頂尖人才從哪裡來。它既可能來自窮人、弱勢群體，也可能來自於最有教養的人。所以可以利用這些人才，令經濟更繁榮，創造一個更公平的制度。

達里奧認為相比中國，美國的投資風險更大，他提出的標準包括一個經濟體的收入與支出、資產與負債，以及一個國家的內部秩序和外部衝突的可能性。 他又指，大多數人看到美國正面臨更多的風險，教育水平、競爭優勢等其他因素也在下降。他補充指，雖然美國的技術行業仍有優勢，但進步速度較中國慢。

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責任編輯：黃苑筠