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【第五波疫情】冀助企業渡難關 金管局再延長「預先批核還息不還本」計劃90天

理財智慧 18:09 2022/01/11

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金管局今日（11日）表示，再次延長「預先批核還息不還本」計劃的貿易融資貸款還款期90天至今年4月底，並表示當局正考慮金管局和協調機制正整體考慮，於4月底到期後的後續安排，怎樣顧及銀行風險管理需要和支援仍受疫情嚴重影響企業之間取得平衡。

【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

發言人表示，由於變種新型冠狀病毒病在全球多個地區迅速蔓延，為經濟前景帶來不明朗因素，加上全球供應鏈持續緊張，亦令受疫情嚴重影響企業面臨較大壓力。

【新春著數】「合味道紀念館香港」推年貨優惠 買滿100元即送達摩清仔利是封：【下一頁

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他還表示，計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶亦可，在今年2月至4月底期間，到期貸款可再獲延長還款期90天；而合資格企業客戶在去年11月至今年1月底新取用的貿易融資貸款，同樣地可獲延長90天。

如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款；如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

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責任編輯：潘曉豐

銀行 疫情 經濟 融資貸款 香港金融管理局 香港

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