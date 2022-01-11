長沙灣映築樓書曝光　最細兩房322呎起　恒地：大機會過年前賣樓

由恒地及市建局合作發展的長沙灣新盤「映築」已上載樓書。據樓書顯示，項目7樓以上的單位實用面積介乎322至457平方呎，戶型主要為兩房、兩房連儲物室及三房間隔，樓層之間相隔3.25米高度。 項目最細單位見於7至12樓、15至23樓、24至33樓及35至36樓的C、D、F及M室，實用面積皆為322平方呎，外連22平方呎露台，屬兩房連開放式廚房間隔。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，映築是典型市區盤，可享長沙灣區內成熟交通網絡，並設有住宅會所，迎合住戶不同所需。他又提到，不擔心新一波疫情會對市場反應造成影響，因過去兩年大眾已適應疫下新常態，加上樓盤優勢眾多，市場對市區盤剛需仍龐大，料需求不會因疫情減退。他續指，項目最快於本週內公布首張價單，價格會參考同類優質市區盤，並有大機會於本月內、即農曆新年前開售。

映築平面圖

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被問及對近期二手樓價回落有何看法時，林達民指，樓價從高位回落不多，預計跌勢屬短期現象，對今年樓價走勢穩中帶樂觀。

資料顯示，映築位於青山道233號，全盤共提供337伙，7樓以上共318伙單位由恒地負責銷售，其餘19伙則由市建局負責，項目住客會所設於3樓，預計關鍵日期為2023年6月。

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