朗尼搞晚宴一位索價4,800 網民狠批「哂錢」

英超勁旅曼聯（Manchester United）名宿﹑現任英冠球會打比郡（Derby County F.C.）領隊朗尼將於3月舉行晚宴，當中最貴的選項為一位索價高達450英鎊。不少球迷及網民聞言狠批朗尼漫天開價，有人更直言會購買的人是「浪費金錢」。

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據報晚宴共分3個價錢套票，白金套票一位要價450英鎊（約4,775港元），包括與朗尼（Wayne Rooney）親身會面的機會﹑一頓有3道菜品的晚餐﹑一件簽名球衣及其他小禮品。另有金及銀級套票，價錢亦由149英鎊（約1,600港元）起。

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現年36歲的朗尼將在3月於曼徹斯特設宴，屆時請曼聯前隊友布朗（Wes Brown）成座上客，接受沒有講稿的採訪。雖然今次活動定性為獨家活動，但開價之進取讓一眾球迷及網民直呼過分。

有網民留言狠批開價不合理，直斥「浪費金錢」（What a waste of money）；亦有人認為價格太貴，想去亦無錢參與，坦言自己「並非富人」。

朗尼出身自愛華頓（Everton）青訓，16歲已被提拔上一隊。他18歲加盟曼聯，效力至2017年離隊。在曼聯13年間上陣559次，攻入253球，並先後帶領球隊5奪英超冠軍，1次問鼎歐聯冠軍，首奪歐霸冠軍及8度成為國內盃賽冠軍（3次聯賽盃﹑1次足總盃及4次社區盾）。

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責任編輯：吳漢培