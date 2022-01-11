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幾錢先夠退休 退休儲蓄法則計一計　話你知60歲要有幾多錢先夠退休

Hot Talk 17:35 2022/01/11

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想提早退休，到底要有幾錢先夠退休？原來簡單用你想退休的年齡乘一乘便知道。

根據富達國際的調查顯示，有近四分之一受訪港人卻對退休所需的儲蓄金額沒有概念。富達建議，如果想在退休後維持退休前的生活水平，港人應盡早實踐退休計劃。富達認為，一項可靠的退休收入策略應具備三項條件（見下文）：

*《ET財智Talk》助你看清市場形勢，做好財富管理*

1.能夠估算退休後的可預計收入

假設由25歲起，每年儲蓄年收入的20%，在65歲時應擁有12倍退休前的年薪以應付退休生活所需。按「富達退休儲蓄法則」，在30歲時應擁有年收入2倍，40歲時應為5倍、50歲時為8倍、60歲時為11倍的儲蓄。

2.其次是足以應付退休後的基本生活開支

利用入息替代率（Income Replacement Ratio），即基本生活開支佔退休前收入的百分比，可幫助估算基本退休生活開支。如家庭入息介乎25,000至150,000港元，入息替代率應介乎48至59%。例如一個月入30,000港元的家庭，入息替代率為59%，每月便需要17,700港元維持退休後的基本生活。

3.第三是提供足夠現金流及靈活性，最終甚至能為退休資產增值。

除了計算退休儲備能否支持基本生活開支外，提取儲備的方式也會影響退休大計，若每月提取金額過多，退休儲蓄便有機會很快耗盡。富達建議本港退休人士在首年提取不多於儲蓄的4.1%，及後每年根據通脹調整提取金額。

假設一位65歲的退休人士，退休時有400萬港元的退休儲備，他應每年提取4%，即160,000港元以應付日常開支，及後每年按通脹調整應提取的金額，如退休後第二年的通脹率為2%，他便應提取163,200萬港元。

港元 富達 概念 財富及資產管理 日常開支 儲蓄 退休

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