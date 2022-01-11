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【Firefox】Linux Mint與Mozilla達成協議　Firefox續為默認瀏覽器

商業 21:00 2022/01/11

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Linux Mint創始人Clement Lefebvre表示，通過協議下的改動，Firefox將在Linux Mint中提供與在其他操作系統中相同的體驗。（法新社）

作業系統開發商Linux Mint與瀏覽器開發商Mozilla宣布達成新合作協議，Firefox將繼續成為Linux Mint發行版本的默認瀏覽器，但新版本就不再附帶Linux Mint特有的定制功能。

【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen

Linux Mint創始人Clement Lefebvre表示，過去Linux Mint都使用自家的默認設置，並以特定方式配置Firefox。但在新協議下，大部分Linux Mint默認設置將會被棄用，並回到Mozilla的默認設置，包括：

  • 默認起始頁不再指向 https://www.linuxmint.com/start/
  • 默認搜索引擎不再包括Linux Mint搜索合作夥伴（Yahoo、DuckDuckGo……），而是Mozilla搜索合作夥伴（Google、Amazon、Bing、DuckDuckGo、Ebay……）
  • 默認配置從Mint默認切換到Mozilla默認。
  • Firefox不再包含來自Linux Mint、Debian或Ubuntu的代碼更改或補丁。

【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原

這次改動目的是讓Firefox在所有平台上用相同方式工作，以簡化維護、開發和錯誤修復。Lefebvre指出：「通過協議下的改動，Firefox將在Linux Mint中提供與在其他操作系統中相同的體驗。對我們來說，這種變化也大大簡化維護和開發方面的程序。我們以往經常使以Ubuntu的打包方式自行構建Firefox，但現在打包Mozilla版本的Firefox就可以了。」

責任編輯：陳卓賢

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