土庫曼「地獄之門」燒足半世紀 俄專家質疑難滅火

中亞國家土庫曼内有一處燃燒超過半世紀的天然氣坑，被稱為「地獄之門」（Gates of Hell）。土庫曼總統指考慮居民健康等問題，決定要撲滅「地獄之門」的火，但俄羅斯專家質疑土庫曼撲滅「地獄之門」計劃的可行性。

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「地獄之門」於70年代初形成，當時蘇聯進行天然氣勘探期間地面塌陷。科學家決定燃點天然氣坑以防止天然氣擴散，而「地獄之門」也一直燃燒至今。

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土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（ Gurbanguly Berdymukhamedov）上周提出要撲滅「地獄之門」。他認為「地獄之門」對當地居民的健康和生態環境都有負面影響，而且任由可出口天然氣燃燒的現象也不合理。

別爾德穆哈梅多夫已指示副總理召集科學家開會，並在必要時可尋找外國專家來商討滅火方案。

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但俄羅斯衛星通訊社引述俄地質學家亞歷山大·索廖內伊指，他認為撲滅「地獄之門」在技術方面可行，不過質疑計劃在資金及人手等方面的可行性。

索廖內伊表示，定向爆破「地獄之門」成本高昂，他認為別爾德穆哈梅多夫根本難以籌集足夠資金，以及具備這種能力的專家來實施計劃。

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責任編輯：鄭錦玲