【合約工略】庫務署請合約文員 負責一般文書職責 月薪1.5萬元

庫務署請合約文員，月薪15,560元，除具學歷要求外，亦要熟識電腦操作及運用一般電腦軟件，包括Microsoft Excel 及Microsoft Word，主要負責一般文書職責，職位將按非公務員合約條款受聘，合約期為12個月。有意者請於1月21日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人須以通用表格第340號 (3/2013修訂版)提出申請。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。填妥申請表格後，連同 (i)香港中學文憑考試/香港中學會考成績副本； (ii)修業成績及學歷證書副本；及 (iii)與工作經驗相關的證明文件，須於截止申請日期或之前郵寄（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）或親身送達下列地址。信封面請註明「申請合約文員職位」。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。透過網上遞交申請者，必須於2022年1月28日或之前將所需的證明文件副本送交下列地址，並於信封上及每一頁有關的文件上清楚寫上其網上申請編號。如以郵遞方式寄交填妥的申請表格和所需的證明文件，請確保郵寄地址正確無誤並已支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。如申請人未能在2022年2月4日或之前提供文件證明其申請表格或所需證明文件已於截止日期或之前遞交給庫務署部門人事組(例如掛號信件的投寄證明)，其補交申請表格或所需證明文件的要求將不獲考慮。



未能符合入職條件的申請人、逾期遞交的申請、申請表格資料不全或未附上所需證明文件，及以傳真或電郵方式遞交的申請表格均不獲考慮。



申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後八個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

聯絡地址：香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓庫務署部門人事組

查詢電話：2294 2871

截止申請日期(日/月/年) ：21/01/2022 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂