  • 17°C
香港時間 : 2022111日 (二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫基金】政府宣佈重啟防疫抗疫基金 細節將以第四輪抗疫基金為參考藍本

理財智慧 17:37 2022/01/11

分享：

行政長官林鄭月娥表示，收緊社交距離措施對部分行業帶來影響，尤其是被關閉的商業處所和晚市停止堂食的食肆，政府因此會重啟防疫抗疫基金，詳情可望本周五公布。

【科技產業】元宇宙概念掀起搶人大戰 AR/VR工程師成新興熱門職業【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

林鄭月娥今早出席行政會議前向傳媒表示，第五輪防疫抗疫基金分兩部分，一部分針對直接受收緊社交距離措施影響的處所，包括須關閉的處所和被禁晚市堂食的食肆，另一部分針對長期處於冰封狀態、仍未復蘇的行業，例如旅行社。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

她又表示，第四輪防疫抗疫基金目前仍有40多億元結餘，足以推出第五輪防疫抗疫基金，日後如不足夠，政府會向新一屆立法會財務委員會申請撥款。林鄭月娥指出，第五輪措施會沿用第四輪作藍本，但銀碼是不同，上一輪是關閉了處所百幾日，今次收緊社交距離措施，不希望長時間關閉處所。

【新春消費】Pinkoi「開運祭」登陸將軍澳PopCorn　期間限定店集結港台賀年好物　登記成為會員更送「青鳥旅行」蛋卷一盒【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

防疫抗疫基金 新冠肺炎疫情 疫情 立法會 林鄭月娥

下一篇文章

【第五波疫情】銀娛傳推出「肥雞餐」 每荷官最高可獲發27萬澳門元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款