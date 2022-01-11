【防疫基金】政府宣佈重啟防疫抗疫基金 細節將以第四輪抗疫基金為參考藍本

行政長官林鄭月娥表示，收緊社交距離措施對部分行業帶來影響，尤其是被關閉的商業處所和晚市停止堂食的食肆，政府因此會重啟防疫抗疫基金，詳情可望本周五公布。

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林鄭月娥今早出席行政會議前向傳媒表示，第五輪防疫抗疫基金分兩部分，一部分針對直接受收緊社交距離措施影響的處所，包括須關閉的處所和被禁晚市堂食的食肆，另一部分針對長期處於冰封狀態、仍未復蘇的行業，例如旅行社。

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她又表示，第四輪防疫抗疫基金目前仍有40多億元結餘，足以推出第五輪防疫抗疫基金，日後如不足夠，政府會向新一屆立法會財務委員會申請撥款。林鄭月娥指出，第五輪措施會沿用第四輪作藍本，但銀碼是不同，上一輪是關閉了處所百幾日，今次收緊社交距離措施，不希望長時間關閉處所。

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記者：鄭日棱