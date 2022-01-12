【周大福1929】周大福升逾6%　管理層上調下半財同店銷售指引　上季內地港澳同店銷售齊增逾一成

▲ 【周大福1929】周大福上季零售值增31% 內地港澳同店銷售齊增逾一成

周大福 （01929） 上季內地及港澳的同店銷售各增長10.7%及14.4%，富瑞引述管理層指，表現好於預期，特別是中國內地，故調升今財年下半年的同店銷售指引至低單位數跌幅，此前預期為低至中雙位數跌幅。管理層預期，全年銷售增長介乎30%至40%，由於毛利率或低於預期，核心營運利潤維持增長低雙位數的指引。

富瑞維持周大福目標價18.43元，評級為「持有」，大和上調集團目標價至19.5元，重申「買入」評級。周大福股價早段造好，升6.1%，現報13.22元。

第三財季零售值按年增31.1%

周大福公布財年第三季經營數據，周大福於去年10月至12月間零售值按年增長31.1%，當中中國內地零售值增長達38.8%，佔集團88.8%，而港澳和其他地區則按年跌8.7%。以同店銷售增長計，周大福中國內地、香港和澳門上季同店銷售分別增長10.7%、9.9%和27.9%，但較前兩個季度都有所回落。

周大福在去年11月曾預告，中國內地同店銷售在財年下半年或跌近10%，但上季表現依然錄得不錯增長。

周大福表示，內地零售值受惠於加盟商的地方知識推進擴張，加盟店零售點的零售值按年大增65.2%，令加盟點的零售值佔比由51%增至60%。與此同時，智能零售的零售值按年增74.1%，佔內地零售值10.4%。

周大福上季黃金產品同台銷售增 K金珠寶銷售跌

按產品劃分的同店銷售增長，周大福內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售按年跌8.9%，黃金首飾及產品按年增23.3%；港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售按年跌19.4%，黃金首飾及產品就按年增46.9%。

周大福解釋，季內國際平均金價較去年同期跌4.2%，而珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾表現受前一年同期有較多推廣和基數較高影響。

周大福表示，上季在中國內地淨開設432個零售點，在港澳和其他市場就增設兩個零售點，至去年12月底，集團共有5646個零售點，內地零售點76.5%屬於加盟店。

富瑞引述管理層指，集團已在今財年的開店目標由1000間上調至1200間。

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