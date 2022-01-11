  • 17°C
香港時間 : 2022111日 (二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周大福1929】周大福上季零售值增31%　內地港澳同店銷售齊增逾一成

股市 17:16 2022/01/11

分享：

【周大福1929】周大福上季零售值增31%　內地港澳同店銷售齊增逾一成

周大福 （01929） 公布財年第三季經營數據，周大福於去年10月至12月間零售值按年增長31.1%，當中中國內地零售值增長達38.8%，佔集團88.8%，而港澳和其他地區則按年跌8.7%。以同店銷售增長計，周大福中國內地、香港和澳門上季同店銷售分別增長10.7%、9.9%和27.9%，但較前兩個季度都有所回落。

周大福在去年11月曾預告，中國內地同店銷售在財年下半年或跌近10%，但上季表現依然錄得不錯增長。

周大福表示，內地零售值受惠於加盟商的地方知識推進擴張，加盟店零售點的零售值按年大增65.2%，令加盟點的零售值佔比由51%增至60%。與此同時，智能零售的零售值按年增74.1%，佔內地零售值10.4%。

周大福上季黃金產品同台銷售增　K金珠寶銷售跌

按產品劃分的同店銷售增長，周大福內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售按年跌8.9%，黃金首飾及產品按年增23.3%；港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售按年跌19.4%，黃金首飾及產品就按年增46.9%。

周大福解釋，季內國際平均金價較去年同期跌4.2%，而珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾表現受前一年同期有較多推廣和基數較高影響。

周大福表示，上季在中國內地淨開設432個零售點，在港澳和其他市場就增設兩個零售點，至去年12月底，集團共有5646個零售點，內地零售點76.5%屬於加盟店。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章：

【2021全球奢侈品力量】全球百強奢侈品牌少賺12%　周大福入十強

【業績︱珠寶股】周大福股價曾挫一成　料下半財年內地同店銷售有高單位數跌幅　

港股 周大福（01929） 零售 周大福 黃金 同店銷售

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：有得震 冇得瞓（附time code）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【年度回顧】字節跳動TikTok去年下載量再稱霸全球　東南亞騰訊SEA《Garena Free Fire》手遊領域稱冠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升21點　納指期貨升4點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升21點　納指期貨升4點（不斷更新）
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）
【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）
【第五波疫情】林鄭：第5輪防疫抗疫基金周五公布細節 涉及旅遊等從未復甦行業
【第五波疫情】林鄭：第5輪防疫抗疫基金周五公布細節 涉及旅遊等從未復甦行業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款