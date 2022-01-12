美國兩警員懶理劫案 擅離職守捉寵物小精靈被炒

美國洛杉磯兩名警員於2017年執行職務期間，因只顧著玩電話遊戲Pokémon Go捉寵物小精靈，無視附近正發生搶劫案，因而被革職。兩名警員不服決定上訴，經過4年多法律程序後，加州法官駁回二人上訴。

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加州法院最近公布詳細法庭文件，兩名洛杉磯警員洛薩諾（Louis Lozano）及米切爾（Eric Mitchell）於2017年4月，被要求前往發生搶劫案的Macy百貨增援。然而，他們未有接聽電話，反而將警車開往小巷，更向上司表示附近環境嘈雜，無法聽到指示。

上司事後翻查他們的行車紀錄儀，發現二人曾討論因不想前往調查並將警車駛離。此外，透過警車錄音及片段顯示，他們更討論及成功在Pokémon Go捕捉另一街道出現的卡比獸，並開車前往另一地點捉波克基古。

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該兩名警員最終承認在執行職務期間玩電話遊戲，辯稱只是為提供「額外巡邏」，以及「為了追捕神秘生物」。兩人因無視附近發生搶劫案，沒有為其他警員提供支援，甚至離開現場顧著玩遊戲被當局解僱。

二人對案件提出上訴，認為行車紀錄儀不是監視警員談話的監控系統，但法官於上周五（7日）駁回他們上訴。

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責任編輯：郭麗明