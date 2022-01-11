▲ 【年度回顧】字節跳動TikTok去年下載量再稱霸全球 東南亞騰訊SEA《Garena Free Fire》手遊領域稱冠

市場研究機構Sensor Tower發表2021年第4季手機App報告，上季全球 App下載量達361億，按年增長 2.7%；2021年全球App下載量達1442億，按年增長0.9% 。號稱「東南亞小騰訊」的SEA（美：SE）旗下手遊《Garena Free Fire》（Free Fire - 我要活下去）為2021年第4季和全年全球下載量最多的遊戲，去年下載量達2.47億。雖然社交巨企Meta（美：FB）旗下Instagram 上季全球App 下載量奪冠，並創下2014年最佳季度表現，但全年計，字節跳動旗下TikTok仍然力壓對手Meta，成為去年全球最受歡迎手機App。

2021年第4季蘋果（美：AAPL）App Store App下載量為83億，按年增5.4%，而Alphabet（美：GOOGL） 旗下Google Play App下載量為278億次，按年增2%。全年累計，App Store App下載量為328億，而Google Play App下載量為1114億。

SEA 《Garena Free Fire》上季下載量8000萬 騰訊《PUBG Mobile》只排第5

上季最多下載量的遊戲App 為《Garena Free Fire》，下載量約8000萬，第二名為《Subway Surfers》（地鐵跑酷） ，下載量約5500萬；第三為《Roblox》（機器磚塊），下載量約5000萬。騰訊 （00700） 旗下食雞手遊《PUBG Mobile》只排行第5。全年計，首三位依次為《Garena Free Fire》、《Subway Surfers》及《PUBG Mobile》。

報告提到，上季非同質代幣（NFT）相關手機App 熱門程度急升，NFT 交易平台OpenSea及VeVe 下載量不斷急升，尤其在英國和加拿大地區。

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記者：李哲毅