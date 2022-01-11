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【職場福利】松下Panasonic響應日本政府4天工作周建議 支持員工遙距辦公

理財智慧 20:07 2022/01/11

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日本勞動人口減少的問題日趨惡化，加上新冠疫情重塑全球經濟社會形態，改革日本傳統僱傭制度可謂勢在必行。早於去年6月，日本政府在當時最新的經濟政策指南中，鼓勵企業讓員工自由選擇每周是否需要3個休息日，以實現4天工作周的目標，讓員工得以改善工作與生活平衡，並減少工作倦怠。松下Panasonic是近期其中一家最新響應日本政府號召的企業。

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松下行政總裁楠見雄規（Yuki Kusumi），在題為「松下的可持續管理」演講中宣布，將引入可供自選的4天工作周制度，員工可利用多出來的休息日參與兼職、自我進修或進行義務工作等。此外，松下亦可提供在家遙距工作的選項，方便員工可調職往其他地區與家人同住。

【延伸閱讀】【職場福利】全球首個國家創下先河！阿聯酋明年元旦起每周工作4天半

不過，接受四天工作周的公司，現時在日本仍屬少數。根據日本厚生勞動省於2020年進行的一項調查顯示，只得8%的日本企業提供了兩天以上的周休日。不過據了解情況正在改變，日本金融業巨頭瑞穗金融集團，去年底便允許員工每周工作3天或4天，惟基本工資會相應下調。

【合約工略】郵政署請客戶服務員 主要處理電話、電郵或書面查詢和投訴 月薪1.7萬 【下一頁

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此外，根據《日經新聞》報道，正在開發口服新冠藥物的塩野義製藥，將會從今年4月起推行周休3日選擇。雅虎日本與向日葵生命保險，更容許員工每周工作4天，以來照顧兒童或年長親屬。

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責任編輯：嚴浩文

職涯規劃 遙距工作 日本 Panasonic

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