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【虛擬科技】恒生虛擬KOL擔任形象大使 推廣數碼銀行服務

理財智慧 14:15 2022/01/11

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虛擬模特兒愈來愈常見，恒生銀行首次透過虛擬KOL角色，擔任其數碼銀行的形象大使，希望向大眾展示如何讓科技和創新突破生活界限。

恒生銀行推出虛擬KOL Hazel，指她是一名來自二次元、走進現實生活的角色。推動這個虛擬KOL 概念，恒生銀行客戶拓展及管理總監顧珈而表示：「我們希望Hazel 展現出一個擁抱年輕的形象。當我們著手創作Hazel時，我們訪問了近750 位年齡介乎18 至30 歲的年輕人，以更了解年輕一代的想法和生活態度， 並且將他們的喜好注入這個全新創作的角色之中。」

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

Hazel 是一名25 歲的斜槓族（Slasher），興趣多多，且有不同擅長之處。她既是一位插畫師、又是一位平面模特兒，同時更是一位夢想家。她鍾情於音樂和藝術，喜愛運動，尤其熱衷於瑜珈。

恒生銀行認為，Hazel 的生活哲學與年輕一代互相呼應，她嚮往獨立自主，熱衷追求刺激的生活，而且熱愛探索及勇於嘗新，無時無刻準備好抓緊新機會。 Hazel採用的生活態度就是「all of the above」（AOTA），恒生希望藉此反映在數碼銀行服務，例如透過線上線下無縫融合實體和數碼化的服務、利用線上預約個人化的諮詢服務等。

 

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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責任編輯：龍紀瑩

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