▲ 【電動車】乘聯會：Tesla內地批發銷量突破7萬輛 今年新能源車銷量目標上調至逾550萬輛

中國乘聯會公布，12月乘用車市場零售額210.5萬輛，按月增15.9%，按年跌7.9%，因芯片供給持續改善，促進12月產銷攀升。 全年累計 零售額 達2014.6萬輛，按年增4.4%，當中傳統燃油車按年減6%，而新能源車按年增169%。 乘聯會上調 2022年全年新能源車銷量目標，由原本480萬輛，調高至550萬輛以上，更有望突破600萬輛。

12月新能源乘用車批發銷量50.5萬輛， 按年 增138.9%， 按月 增17.8%。全年累計新能源車批發331.2萬輛，按年增長181%。其中， 比亞迪 （01211） 批發銷售最多，達93338輛；Tesla（美：TSLA）中國70847輛、上汽通用五菱60372輛。

早前內地公布2022年新能源汽車補貼政策通知，縮減對新能源汽車補貼，乘聯會表示， 隨新能源補貼逐步減少，部分車型價格微調，消費心態也有變化，新能源車需求仍會受到輕微影響。 但新能源車持續火爆，目前積壓大量前期未交付訂單，因此大部分新能源車銷量不會受到補貼減少影響。

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