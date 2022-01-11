▲ 【中銀紀念鈔】中銀押後「冬奧紀念鈔」領鈔日期 21日再公布詳情

變種病毒擴散，各界嚴陣以待。中銀香港 （02388） 宣布，原定1月22日開始的「北京2022年冬奧會紀念鈔票」領鈔安排將會延期，詳情會在1月21日再作公布，將個別發送延期通知予成功申購者，對延期所引起的不便深表歉意。

中銀表示，因應最新疫情發展，審慎考慮後，決定將「冬奧紀念鈔」的領鈔安排延期進行，以保障市民及工作人員的健康和安全。該行將繼續密切留意及評估最新情況，將於1月21日再作相應公佈。如屆時情況許

可，將儘快安排領鈔，並個別通知有關詳情。

中銀今次共發行160萬套「冬奧紀念鈔」，鈔票面值港幣20元。

有關領鈔安排的最新情況：【紀念鈔網頁】

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