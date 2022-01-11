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【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位

理財智慧 15:15 2022/01/11

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將軍澳康城單位以私隱度高而寧靜為優點，而港鐵旗下大型住宅區日出康城的第8期SEA TO SKY，與長江實業集團合作發展，近月開始陸續收樓，《iMoney》記者今次偕同驗樓師陳智康（康Sir），一同驗收第二座中層468平方呎單位。康Sir檢驗後，發現單位的窗及地板問題最大，窗門得0分，單位總得75分，以日出康城的單位水平來說，此得分屬偏低分。

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單位業主黃先生與妻子新婚而買下單位，首次置業的他早前以750萬元，買入SEA TO SKY第二座一個兩房468平方呎單位。兩小口接受訪問透露，夫婦二人以往皆住將軍澳區，在同區置業是因為喜歡區內的寧靜、配套充足，以及交通便利，任職會計師的黃太太指：「我在觀塘上班，丈夫在港島區上班，此屋苑在地鐵站上蓋，乘地鐵往九龍或港島區也方便。」

黃太太表示，此兩房單位用作自住，對於兩個房間的運用，她表示大房為主人房。而由於暫時沒有生育的打算，她指細房暫時當作儲物房或書房。黃太太透露，康城臨海，但由於屋苑的兩房單位大部分望內園景，三房以上大單位才是望海景，她坦言是可惜之處。

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單位方面，康Sir表示，全屋有三大位置是扣分位，如地板斜及有崩未補、天花板高度不統一、窗門有虛位及漏風。單位在批盪、石材及欄杆類別都獲滿分。而單位失分最多的位置，分別是盪地台、地板及腳線和窗門，僅得40分，窗門更是「捧蛋」。康Sir指，客廳有一塊玻璃欄沒有「唧膠」，他推測，因為這件玻璃崩掉要換，但或許是沒有材料，所以最終沒有更換，但經已將玻璃膠𠝹掉。

有片睇：【iM驗樓】康城SEA TO SKY2兩房單位僅得75分 漏風窗及斜地板成最大扣分位 【見下頁

窗門遭扣至零分，原因不只一個。康Sir發現，客房的兩個窗戶皆有虛位及漏風，冬天颳起風時室內會更寒冷，夏天雨季打風更有漏水的風險。康Sir指，解決窗戶關不緊的情況，其實可以透過調較窗框的鎖扣，調較窗戶與窗框之間縫隙的空間。

除窗戶問題較大之外，單位另一失分位是地板和地台，部份地板及腳線拱起，需要重做，斜地台的情況較為嚴重，地台亦需重做。他又提到，以往檢驗此屋苑，都發現地台斜的情況，他特別提醒業主在檢驗屋苑單位時，須特別留意。若出現斜地台，他提醒業主，可用平水尺量度一下，若地台斜得不嚴重，擺放家具時，可用螺絲腳調整或墊高，就可解決問題。

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責任編輯：龍紀瑩

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