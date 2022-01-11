【Apple Watch】體溫、血壓感測器研發時間長　彭博：Apple Watch Series 8未搭載相關功能

愈來愈用戶使用可穿戴設備如Apple Watch來監測自身健康，包括心率、步行數量等，亦有不少果迷期望新一代Apple Watch Series 8推出更多健康相關的功能。然而，彭博社最新表示Apple Watch Series 8，將不會搭載這些傳聞的新功能。

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早前，有外媒指Apple Watch Series 8將有機會搭載體溫感測，量度血壓及血糖功能。《彭博社》記者Mark Gurman則指出，這些功能未必能在Apple Watch Series 8中推出。即使體溫感測的功能已在今年計畫内，但蘋果（Apple）對此功能的討論有所放緩。

至於血壓量度的功能至少還需要2至3年去研發。而血糖監測的功能則要在本世紀下旬才能出現。

此前另有報道稱，蘋果正研究一種光學感測器去進行非入侵性的血糖監測，助糖尿病患者更容易控制病情。並且披露蘋果為英國電子初創公司Rockley Photonic的最大客戶，該公司開發了非侵入性光學感測器，用於檢測多種與血液相關的健康指標，包括血壓、血糖和血液酒精水平。

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有見於Rockley Photonics的發展以及蘋果與該公司的合作規模，外媒《MacRumors》指，相關健康測試技術似乎將會在往後的 Apple Watch上出現，惟相信Apple Watch Series 8未會搭載相關技術。

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責任編輯：吳嘉雯

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