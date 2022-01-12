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【中海油883】中海油早段升一成　擬派特別息、2022至2024年股息不低於0.7元、並將適時回購

股市 09:22 2022/01/12

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【中海油883】中海油將派發上市20周年特別股息　2022至2024年每股股息不低於0.7元　公司適時進行回購

中海油 （00883） 公布，爲確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2022年至2024全年股息支付率預計將不低於40%；無論公司的經營表現如何，全年股息絕對值預計不低於每股0.70元/股（含稅）；由於今年為中海港在港上市20周年，公司將在2021年末期普通股息的基礎上，加派上市20周年特別股息，同時中海油將於適當時機在股東大會授權範圍內進行股票回購。

中海油股價周三早上造好，截至早上9時20分左右，中海油升一成，報9.45元。

中海油2月3日終止美國存托股份計劃【下一頁】

今年淨產量目標為6億至6.1億桶油當量

中海油今年淨產量目標為6億至6.1億桶油當量，其中中國約佔69%、海外約佔31%。去年的淨產量將達約5.7億桶油當量。2023年和2024年淨產量預計將分別達6.4億至6.5億桶油當量和6.8億至6.9億桶油當量。

資本支出預算總額方面，今年為900至1,000億元人民幣，其中，勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約20%、57%、21%和2%。

預計今年將有13個新項目投產

中海油預計今年將有13個新項目投產，主要包括中國的渤中29-6油田開發、墾利6-1油田5-1、5-2、6-1區塊開發、恩平15-1/10-2/15-2/20-4油田群聯合開發和神府南氣田開發以及海外的圭亞那Liza二期和印度尼西亞3M（MDA、MBH、MAC）項目等。集團今年計劃鑽探海上勘探井227口，陸上非常規勘探井132口，共採集三維地震數據約1.7萬平方公里。

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