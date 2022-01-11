【2022部署】大和指經過實地考察後　建議投資者現時可收集兩大優質濠賭股

大和發表研究報告指，據該行實地考察，1月博彩收益料將延續上月升勢，截至週日日均賭收約為2.26億澳門元，預計1月日均賭收將介乎於2.4億至2.6億元。

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但鑑於香港爆發Omicron疫情，加上內地個別地區需要封城或進行大規模檢測，該行相信通關消息刺激至少需等待到第一季末。該行重申對澳門博彩股「正面」評級，建議投資者可收集優質的濠賭股，首選金沙中國（01928），如果以ESG（環境、社會和管治）因素考量的話則首選銀河娛樂（00027）。

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