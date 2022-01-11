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【大行點睇】高盛指京東估值具吸引力　續列入「確信買入」名單內

股樓投資 17:53 2022/01/11

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高盛發表研究報告指，雖然京東(09618) 近期股價受中國宏觀經濟、疫情及騰訊(00700)減持影響而回落，但仍認為京東具有韌性的第一方及第三方零售業務，可憑藉強大的供應鏈能力繼續推動基本面穩健增長，2022年收入料保持逾20%健康增長，利潤率亦將表現穩定。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念



京東預期於3月上旬至中旬公布第四季度業績，受惠於跑贏行業的GMV、高利潤率超市業務增長及經營槓桿所推動，高盛預計第四季收入增長約22%，京東零售業務利潤率提升至2.1%，評級「買入」，並續列入「確信買入」名單內。

 

【2022年部署】2022年 值得部署的10大收息股

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同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

 

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撰文 : 周兆邦

京東集團—SW（09618） 港股
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